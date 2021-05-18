Жуткое ДТП под Хмельницким: у водителя не было права управлять грузовиком [ Редактировать ]
В ходе расследования смертельного ДТП в Хмельницкой области выяснилось, что у водителя не было права управлять грузовиком. Его пустил за руль родственник, который в это время был в грузовике в качестве пассажира.
Об этом сообщили в пресс-службе Хмельницкой области.
Так, полицейские установили, что у водителя, который находился за рулем грузового автомобиля DAF, не было водительского удостоверения соответствующей категории, которое позволяет управлять грузовыми автомобилями с прицепами.
"Соответственно, он не имел права садиться за руль фуры. За рулем должен был бы находиться его родственник, который в это время ехал в грузовике в качестве пассажира, незаконно передав управление автомобилем постороннему лицу без необходимого документа", - говорится в сообщении.
Сейчас следователи в рамках расследования резонансного ДТП дополнительно открыли еще одно уголовное производство по статье 287 Уголовного кодекса Украины.
Таким образом, подозрения объявлении двум людям: водителю, который фактически находился за рулем, - по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) и пассажиру, который незаконно передал управление автомобилем по статье 287 УК (допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление транспортным средством).
Напомним, на трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека.
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