На Кипре зафиксировали первые случаи индийского штамма COVID [ Редактировать ]
Кипр зафиксировал первые случаи обнаружения индийского варианта COVID-19. Инфицированные этим штаммом лица были быстро изолированы и отправлены на карантин по прибытии на остров. Об этом сообщило 19 мая Министерство здравоохранения Кипра.
Власти заявили, что индийский вариант COVID-19 обнаружили у четырех человек, также у двух человек обнаружили южноафриканский штамм. Инфицированные прибыли из Индии, Пакистана, Филиппин и Непала - стран, из которых людям требуется специальное разрешение на поездку на Кипр, а также тестирование на коронавирус до или после прибытия и обязательный двухнедельный карантин. Соответственно, инфицированных срочно изолировали.
Кипр в целом зафиксировал 348 смертей от COVID-19 и 71 398 случаев инфекции. В марте и апреле случаи COVID-19 выросли, что привело к третьему локдауну.
Численность случаев коронавируса уменьшилась после увеличения масштаба тестирования и в ходе программы по вакцинации, которая предусматривает прививание 65% населения до конца июня.
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