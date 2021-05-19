Кабмин утвердил программу "мягкой украинизации" до 2030 года [ Редактировать ]
Источник: Омбудсмен по защите государственного языка
Кабинет министров утвердил концепцию государственной программы по развитию и функционированию украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
"Данная программа фактически предусматривает постепенное изменение отношения людей, говорящих на других языка, к украинскому, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного перехода на украинский. Добровольного перехода. Потому что мы в министерстве придерживаемся именно мягкой украинизации, которая будет иметь долговременный эффект", - заявил глава Микульта Александр Ткаченко.
Так называемая "мягкая украинизация" рассчитана на 9 лет - до 2030 года. Программа включает:
- обязательное использование государственного языка представителями власти и чиновниками;
- открытие курсов по изучению украинского языка, в том числе бесплатных;
- улучшение качества преподавания украинского в учебных заведениях;
- появление экзамена на уровень владения государственным языком, в том числе сертификационного экзамена по украинскому языку для иностранцев;
- поддержку и популяризацию украинского языка за границей;
- проведение научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского языка жестов;
- поддержку украинского культурного продукта, улучшение его качества на телевидении, радио, в кино и видеосети;
- украинский дубляж кино;
- поддержка книгоиздательского дела в Украине.
9 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский язык полностью защищен, а те, кто поднимает этот вопрос - "хотят хайпануть". 30 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что надо "приветствовать развитие нашего русского языка".
Напомним, что с 16 января вступила в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой вся сфера обслуживания в Украине должна перейти на украинский язык в общении с клиентами и посетителями. "Подробности" разбирались, как на практике работают нормы закона о тотальной украинизации.
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