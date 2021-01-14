С 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, Источник: открытые источники

С 16 января вступает в силу норма закона о тотальной украинизации, по которой вся сфера обслуживания в Украине должна перейти на украинский язык в общении с клиентами и посетителями. Исключение - если клиент сам попросит обращаться к нему на другом языке.

Такие требования содержатся в статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Подробности" разбирались, как будет работать новшество на практике, какие наказания предусмотрены за нарушение и как защитить свои права.

Что требует закон

С 16 января языком обслуживания потребителей в Украине является исключительно украинский. Не запрещается дублирование информации на других языках.

То есть везде - в магазинах, кафе, ресторанах, парикмахерских и т. д. - персонал обязан обращаться к клиенту по-украински: "Добрий день! Що бажаєте замовити?"

По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для сторон.

То есть по просьбе посетителя продавец, официант, автослесарь, может перейти на другой язык - русский, английский или венгерский.

За нарушение закона предусмотрено наказание:

первое нарушение - предупреждение либо штраф 200-400 необлагаемых налогом минимумов (3 400-6 800 грн);

повторное нарушение - до 700 минимумов (11 900 грн).

Штрафовать начнут не ранее 16 июля 2022 года. Именно тогда вступит в силу статья 188-53 КОАП "Невыполнение законных требований уполномоченного по защите государственного языка при осуществлении им государственного контроля за применением государственного языка".

Это касается только физических лиц - то есть, непосредственно продавцов, парикмахеров или официантов.

Субъектов предпринимательской деятельность могут штрафовать уже с 16 января на основании акта о результатах осуществления контроля за применением государственного языка.

Как это будет работать

Для содействия функционированию украинского языка создан институт Уполномоченного по защите государственного языка. Его назначает Кабинет министров сроком на 5 лет.

На сегодня омбудсменом назначен Тарас Креминь. Для обеспечения его деятельности создан Секретариат.

Главная обязанность Уполномоченного - рассмотрение жалоб на несоблюдение требований закона о государственном языке. Он или его представители - сотрудник секретариата уполномоченного - имеют право налагать штраф.

При штате Секретариата в 50 человек очевидно, что этот орган не в состоянии обеспечить тотальный контроль за выполнением языкового закона.

Тарас Креминь неоднократно заявлял, что до окончания карантина проверок магазинов и ресторанов, в том числе негласных, не будет.

Вместе с тем озабоченный языковым вопросом гражданин может написать на предпринимателя жалобу. То есть донос. Это единственная законная форма реагирования.

Жалобы о нарушении должны быть подтверждены документально:

это может быть фотография, если ценник, меню или вывеска оформлены не на украинском языке;

аудио или видеозапись разговора с нарушителем на смартфон или камеру.

Языковый омбудсмен Тарас Креминь уже опубликовал инструкцию, как действовать и куда жаловаться, если вас не обслуживают на украинском.

Что говорят юристы

Юристы не советуют "озабоченным языком гражданам" устраивать скандал продавцу или официанту - это тянет на мелкое хулиганство.

Статья 173 Кодекса об Административных нарушениях гласит:

Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан, влекут за собой наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Полиция не имеет права составлять протоколы иди акты реагирования по языковым проблемам.

Привлечение работников полиции осуществляется только по мотивированному обращению Уполномоченного по защите государственного языка. В заявлении должно быть указано, как именно предлагается поступить работникам полиции.

Съемка как доказательство

Языковой омбудсмен советует снимать нарушение на видео в качестве доказательства. Юристы говорят, что здесь не все так просто.

Владелец магазина или любой другой частной собственности может заявить протест против съемки.

Статья 307 Гражданского кодекса Украины устанавливает, что физическое лицо можно снимать на видео для дальнейшего обнародования только с его согласия.

Без согласия можно писать на видео на улице, на собраниях, конференциях, митингах и других мероприятиях публичного характера.

Без согласия можно вести съемку служебных, должностных или публичных лиц органов государственной власти и местного самоуправления при исполнении ими своих должностных обязанностей.

Не допускайте согласия на съемку по умолчанию, когда вас снимают, а вы молча это терпите и не возражаете. Доходчиво и недвусмысленно объясните, что снимать себя запрещаете. Если несанкционированная съемка продолжится - вызывайте полицию и пишите заявление о хулиганских дествиях.

В случае неразрешенной съемки и опубликования/распространения фото и видео без разрешения, лицо, чье право на изображение нарушено, может обратиться в суд, потребовав возместить материальный и моральный вред, причиненный незаконной съемкой и распространением изображения.

Что думает бизнес

Представители бизнеса осторожно оценивают украинизацию торговли, сферы обслуживания и общественного питания.

Очевидно, что в преимущественно русскоязычных регионах на востоке и юге Украины ее проигнорируют, пока не введут штрафы за ее невыполнение. В итоге все может свестись к тому, что "клиент хочет, чтобы с ним говорили по-русски".

Аналогичная картина возможна на Закарпатье, где для многих жителей родной язык венгерский или румынский.

Закон наверняка будут выполнять в западных, центральных областях и Киеве, где большая часть населения украиноязычная.

Вместе с тем есть риск, что закон развяжет руки агрессивным национал-патриотам и псевдоактивистам, которые будут "кошмарить" нарушителей.

Критика закона

Часть 2 статьи 10 Конституции гласит, что в Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского языка и других языков национальных меньшинств.

Ввиду этого сейчас вопрос о соответствии закона Конституции Украины рассматривается в Конституционном суде.

Венецианская комиссия 6 декабря 2019 года указала на недостатки нового закона:

"Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не смог установить необходимый в обществе баланс между популяризацией украинского языка и надлежащей равной защите языковых прав национальных меньшинств".

Напомним, в Украине коренными народами считаются украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки и греки Приазовья. Остальные являются национальными меньшинствами, то есть диаспорой народов, имеющих свою этническую родину за пределами Украины.