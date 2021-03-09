Во вторник, 9 марта, в ходе форума "Украина 30" президент Владимир Зеленский заявил о том, что на сегодня вопрос языка в Украине не следует сразу поднимать в парламенте.

По его слова, украинский язык полностью защищен государством.

Вы знаете мое отношение к любому вопросу, связанному с языком. Я это повторяю много раз… политики это должны запомнить. Мы все это понимали, умные люди … я понимал это еще до политической карьеры … в Конституции все четко написано - один единственный государственный язык украинский. Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален. Считаю, что украинский язык полностью защищен.

Он также отметил, что по этому вопросу должен сначала вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.

Уважать украинский язык надо, и уважать людей всех тоже нам надо.

Ранее мы писали о том, что депутата Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Александра Дорошенко исключили из фракции за выступление на русском языке во время заседания облсовета.

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