"Вопрос языка не актуален" - Зеленский [ Редактировать ]
Во вторник, 9 марта, в ходе форума "Украина 30" президент Владимир Зеленский заявил о том, что на сегодня вопрос языка в Украине не следует сразу поднимать в парламенте.
По его слова, украинский язык полностью защищен государством.
Вы знаете мое отношение к любому вопросу, связанному с языком. Я это повторяю много раз… политики это должны запомнить. Мы все это понимали, умные люди … я понимал это еще до политической карьеры … в Конституции все четко написано - один единственный государственный язык украинский. Поэтому я считаю, что вопрос языка не актуален. Считаю, что украинский язык полностью защищен.
Он также отметил, что по этому вопросу должен сначала вестись общественный диалог, а не сразу парламентская работа.
Уважать украинский язык надо, и уважать людей всех тоже нам надо.
Ранее мы писали о том, что депутата Харьковского областного совета от "Европейской солидарности" Александра Дорошенко исключили из фракции за выступление на русском языке во время заседания облсовета.
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