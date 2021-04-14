Как будут проводить экзамен по украинскому языку для чиновников [ Редактировать ]
В чреду, 14 апреля, в ходе заседания в Кабинете министров Украины определились с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен должны сдавать претенденты на должности в государственной службе.
По словам представителя Кабинета министров в Верховной раде Василия Мокана, принятое постановление предусматривает, что:
- экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники;
- методику и инструкции его проведения определяет и утверждает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает сертификат об уровне владения языком.
Отметим, сам порядок проведения такого экзамена на правительственном портале не опубликован. В этом году экзамен должны будут сдать около 150 000 будущих чиновников.
Напомним, для кандидатов на госслужбу ввели обязательный экзамен.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун подала декларацию о доходах за 2020 года
В среду, 14 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что деэскалация вооруженного конфликта на территории Украины возможна только в одном случае.
В НАТО после заседания Комиссии "Украина-НАТО" в Брюсселе выступили с заявлением
Во вторник, 13 апреля, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Россия может повторить в Украине "грузинский сценарий" 2008 года
Во вторник, 13 апреля, Верховная Рада Украины отсрочила закрытие школ-интернатов