В чреду, 14 апреля, в ходе заседания в Кабинете министров Украины определились с порядком проведения экзаменов на уровень владения государственным языком. Такой экзамен должны сдавать претенденты на должности в государственной службе.

По словам представителя Кабинета министров в Верховной раде Василия Мокана, принятое постановление предусматривает, что:

экзамен на знание государственного языка состоит из письменной и устной частей, проходит в форме анонимного тестирования с использованием компьютерной техники;

методику и инструкции его проведения определяет и утверждает Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая на основании результатов экзамена выдает сертификат об уровне владения языком.

Отметим, сам порядок проведения такого экзамена на правительственном портале не опубликован. В этом году экзамен должны будут сдать около 150 000 будущих чиновников.

Напомним, для кандидатов на госслужбу ввели обязательный экзамен.

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