Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По словам Жовквы, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.

"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", - сказал он.

В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, что станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

Ранее сообщалось, что Зеленский созывает еще одно заседание Рады.

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