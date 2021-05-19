Встреча Зеленского и Байдена: в ОП назвали условие [ Редактировать ]
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом может состояться в июне 2021 года. В это время президент США будет находиться с рабочим визитом в Европе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
По словам Жовквы, такая встреча может состояться, если позволит график Байдена.
"График президента Байдена, если говорить о его турне, которое планируется в июне, еще определяется. Безусловно, если такая возможность появится в графиках обоих президентов, такая встреча обязательно состоится", - сказал он.
В июне Байден планирует совершить поездку в Европу, что станет его первым зарубежным визитом с начала президентства. Во время своего европейского турне американский лидер планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить насущные вопросы в отношениях между Вашингтоном и Москвой.
Ранее сообщалось, что Зеленский созывает еще одно заседание Рады.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об основных принципах молодежной политики"
Украина обратилась к властям США о предоставлении информации о каждом подсанкционном гражданине
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, какие главные задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и России
Приглашение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран
Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей