В ночь на четверг, 20 мая, в одном из переходов Киева, расположенном на проспекте Победы, 39, произошла авария. Водитель, скрываясь от копов, влетел на автомобиле Seat в подземный переход, сообщает dtp.kiev.ua.

Отмечается, что мужчина на Seat влетел в переход, вылетел через боковое стекло и пролетел еще метров десять на асфальте. По словам свидетелей ДТП, он пытался уйти от правоохранителей.

Известно, что мужчина выжил, однако его состояние критическое.

Также отмечается, что в автомобиле находились еще двое пассажиров. Они были в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва держались на ногах.

Ранее сообщалось, что под Одессой пассажирский микроавтобус влетел в грузовик. Также мы писали о том, что на Волыни две сестры влетели на мотоцикле в бетонную стену.

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