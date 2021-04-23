В Одесской области на трассе маршрутка на большой скорости столкнулась с фурой. Инцидент произошел близ села Старые Маяки, 5 человек пострадали.

Mercedes-Benz влетел в грузовик Volvo. Водитель маршрутки превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с фурой, которая ехала впереди.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства аварии устанавливаются, в рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

Отмечается, что среди пострадавших женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов. Пострадавшие с травмами отправились в местную больницу. При этом другие граждане получили помощь медиков прямо на месте страшной аварии.

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Кроме того, в Одессе на улице Варненской, на углу ул. Генерала Петрова произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля VOLKSWAGEN Golf не справился с управлением и врезался в придорожное дерев, при помощи автогена и гидравлического инструмента его вырезали из салона.

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