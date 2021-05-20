Кому нельзя делать массаж сухой щеткой [ Редактировать ]
В последнее время сухой массаж тела - брашинг - стал очень популярен. И не зря. Но не все обещания относительного него обоснованы, передает newsyou.info.
На что способна эта процедура:
- Отшелушивание омертвевших клеток кожи. Кожа становится мягче.
- Помогает при гиперкератозе (гусиная кожа).
- Стимулирует нервные окончания.
- Помогает с утра взбодриться.
- Стимулирует кровообращение.
- Есть мнение, что брашинг стимулирует лимфоток и помогает в борьбе с целлюлитом. Научных доказательств пока нет. Вы можете проверить это только на собственном опыте.
Кому нельзя использовать брашинг
Несмотря на пользу, существуют также и противопоказания к брашингу:
- Дерматологические заболевания, аллергия;
- Поврежденная и раздраженная кожа;
- Солнечный ожог;
- Варикоз.
Если вы только начинаете массаж, лучше выбрать щетку помягче (с синтетическим ворсом), далее можно выбирать пожестче (из кактуса, например).
Техника массажа⠀
- Начинать от периферии к центру, снизу вверх длинными и медленными движениями.
- 10 движений для каждой ноги: от стоп выше к ногам.
- 10 движений для каждой руки: от ладоней (обе стороны) к плечам.
- Живот массируется круговыми движениями по часовой стрелке.
- Ягодицы - также круговыми движениями или движениями от центра к бокам.
- Спина - снизу вверх от позвоночника к плечу, шея - сверху вниз.
- Ополоснуть тело водой.
- Тщательно промыть и высушить щетку.
Внимание: на груди сухой массаж не делается, это может спровоцировать варикоз. Выпуклые родинки и бородавки нужно обходить. Также не переусердствуйте с нажатиями: кожа после массажа должна быть розоватой, никак не красной.
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