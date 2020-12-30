Кому категорически нельзя делать массаж [ Редактировать ]
В пользе массажа в лечебных целях уверены большинство посетителей массажных кабинетов, что не всегда соответствует истине. Медики уверены - при ряде условий эта процедура не помогает, может даже навредить человеку, передает newsyou.info.
Воздействие рук массажиста на кожу, клетчатку, мышцы и сосуды бывает полезным, если ткани тщательно подготовлены - разогреты, не спазмированы. О достижении такого эффекта можно судить, если во время массажа боль отсутствует. Дискомфорт же, напротив, сигнализирует о вероятном вреде на здоровье человека. Негативный эффект также можно отследить, если после процедуры остается ощущение усталости, бессилия, особенно в случаях злоупотребления массажем.
Не стоит проводить массаж, если человек страдает аллергией, имеет различные новообразования, повышенную температуру тела, системные заболевания крови, склонность к синякам и кровотечениям, а также в сложных случаях гипертонии и сердечных проблем.
Еще один важный фактор, о котором напоминают медики - самочувствие во время процедуры. При малейшем ухудшении состояния лучше прекратить сеанс и сказать массажисту и лечащему врачу.
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