Одобренные вакцины эффективны против всех штаммов COVID - ВОЗ [ Редактировать ]
Официально утвержденные вакцины от COVID-19 эффективны против всех известных вариантов коронавируса, включая индийский штамм. Бороться с новыми вариантами коронавируса можно теми же методами, что и против классического.
Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе Ганс Клюге, пишет The Australian.com.
"Все варианты вирусов COVID-19, которые появились до сих пор, реагируют на имеющиеся, утвержденные вакцины", - отметил Клюге.
Он также добавил, что все варианты коронавируса можно контролировать с помощью тех же мер, которые использовались до сих пор - социальной дистанции, масок и тому подобное.
Ранее новоназначенный глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал, что в ближайшее время в Украине будут открывать центры вакцинации.
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