Евросоюз разрешит въезд вакцинированным туристам [ Редактировать ]
Источник: аэропорт "Борисполь"
Страны-члены Европейского Союза договорились разрешить въезд на территорию ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.
В мае Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые минимум за две недели до этого прошли вакцинацию от коронавируса одним из одобренных в Европе препаратом. В Еврокомиссии уточняли, что предложение не исключает необходимости для приезжих сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.
В Евросоюзе одобрены для применения четыре вакцины: AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).
Кроме того, ЕС регулярно обновляет "зеленый" список "безопасных" стран. Путешественникам из стран в этом списке разрешается въезжать в блок, даже если они не вакцинированы, но им потребуется предъявить доказательства недавнего отрицательного ПЦР-теста. Сейчас в списке всего восемь стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Израиль, Таиланд, Сингапур, Руанду и Китай.
Открытие границ и "паспорта" иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который запланирован на 25 мая. Украина уже договаривается с ЕС о совместимости COVID-паспортов.
Напомним, что для украинцев открыты 107 стран. "Подробности" писали о правилах въезда и необходимых документах.
по теме
"Зелений цифровий сертифікат", який у народі називають "ковідним паспортом", наразі питання номер один у Європі
Актуальную информацию относительно въезда в страны мира можно проверить на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua. В большинстве стран украинцам нужно предъявить на границе один из трех документов: ПЦР-тест, анализ на антитела IgG или сертификат о вакцинации
Туристичному сезону бути - країни одна за одною відкривають кордони для мандрівників
Туристичні країни і собі починають відкриватися для третіх країн. У першу чергу - багатих. Наприклад, Іспанія дуже хоче побачити британських гостей
Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины