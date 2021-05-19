Страны-члены Европейского Союза договорились разрешить въезд на территорию ЕС туристам, которые полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источники.

В мае Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию Евросоюза иностранцам, которые минимум за две недели до этого прошли вакцинацию от коронавируса одним из одобренных в Европе препаратом. В Еврокомиссии уточняли, что предложение не исключает необходимости для приезжих сдавать ПЦР-тесты и проходить карантин.

В Евросоюзе одобрены для применения четыре вакцины: AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Moderna и Johnson & Johnson (Janssen).

Кроме того, ЕС регулярно обновляет "зеленый" список "безопасных" стран. Путешественникам из стран в этом списке разрешается въезжать в блок, даже если они не вакцинированы, но им потребуется предъявить доказательства недавнего отрицательного ПЦР-теста. Сейчас в списке всего восемь стран, включая Австралию, Новую Зеландию, Южную Корею, Израиль, Таиланд, Сингапур, Руанду и Китай.

Открытие границ и "паспорта" иммунизации будет одним из главных на саммите глав государств и правительств Евросоюза, который запланирован на 25 мая. Украина уже договаривается с ЕС о совместимости COVID-паспортов.

Напомним, что для украинцев открыты 107 стран. "Подробности" писали о правилах въезда и необходимых документах.