В четверг 20 мая, в ходе внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, принятие которого является условием программы МВФ.

"За" проголосовали 258 депутатов.

Основная цель законопроекта – совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Законопроект внедряет новую структуру капитала (включая буферы капитала), которая усилит способность банка поглощать убытки, а также дополнительные требования к членам совета и правления банка, в том числе к их коллективной пригодности.

Нацбанку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рискованности деятельности и право требовать изменения персонального состава совета или правления банка, если текущий состав этих органов не способен обеспечивать эффективное управление и контроль за деятельностью финучреждения.

Законопроект также уточняет отдельные нормы банковского законодательства, в частности относительно консолидированного надзора за банковскими группами, лицензирования банков, согласования приобретения существенного участия в банках и требований к их структурам собственности.

Также на внеочередном заседании приняли в первом чтении законопроекты:

№5069 О внесении изменений в статью 188-32 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия,

№5090 О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно урегулирования бюджетных отношений при реализации договоров, заключенных в рамках государственно-частного партнерства, в том числе концессионных договоров,

№4330 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей,

№4331 О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по расширению полномочий частных исполнителей,

№4532 О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно расширения полномочий частных исполнителей на принудительное исполнение постановлений о наложении штрафа за нарушение таможенных правил,

№4578 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов присоединения к газотранспортной или газораспределительной системы,

№4547 О внесении изменений в статью 128 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца,

№4367 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы.

В начале недели стало известно, что Рада переходит в турбо-режим ради траншей МВФ. До завершения пятой сессии парламента нынешнего созыва осталось пять пленарных недель, за которые планируют успеть принять ряд важных решений.

Напомним, Зеленский анонсировал новый закон о борьбе с олигархами, который появится на следующей неделе. В него войдут фамилии 13 олигархов.