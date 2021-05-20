В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом речь шла на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась. Такое заявление сделали в администрации президента США

Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США вводили санкции против газопровода. По ее словам, тогда Вашингтон "предпринял значительные шаги" против "Северного потока-2".

Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".

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