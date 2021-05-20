"Северный поток-2": в Белом доме заявили о невозможности завершения строительства [ Редактировать ]
В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2". Об этом речь шла на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась. Такое заявление сделали в администрации президента США
Когда президент приступил к обязанностям, 95 процентов трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?
Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США вводили санкции против газопровода. По ее словам, тогда Вашингтон "предпринял значительные шаги" против "Северного потока-2".
Ранее мы писали о том, что после достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах Covishield "информационной атакой".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В четверг, 20 мая, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал заявление
"Північний потік-2" поставить хрест на кліматичних планах країни, вважають німецькі екологи
В четверг, 20 мая, криптовалюта Bitcoin подорожала на 15% после резкого падения
В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья"
В четверг, 20 мая, Европейская комиссия объявила о том, что было достигнуто соглашение о внедрении цифровых COVID-сертификатов на территории ЕС