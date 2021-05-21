Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За сутки в Украине подтвердили 4 984 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент в стране болеют 205 305 человек.
За сутки заболели 278 детей и 97 медработников.
За последние сутки:
- заражений - 4 984,
- смертей - 202,
- выздоровевших - 12 845.
Сделано 26 154 ПЦР-тестов, 11 454 ИФА-тестов и 24 969 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 175 382,
- смертей - 49 101,
- выздоровевших - 1 929 039.
Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд
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