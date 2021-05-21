За сутки в Украине подтвердили 4 984 новых случаев коронавируса. Всего на данный момент в стране болеют 205 305 человек.

За сутки заболели 278 детей и 97 медработников.

За последние сутки:

заражений - 4 984,

смертей - 202,

выздоровевших - 12 845.

Сделано 26 154 ПЦР-тестов, 11 454 ИФА-тестов и 24 969 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 175 382,

смертей - 49 101,

выздоровевших - 1 929 039.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

Напомним, гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что в мире число новых случаев коронавируса и смертей от коронавируса снижается вторую неделю подряд

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