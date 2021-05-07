В мае на территории Украины начнется массовая вакцинация от коронавирусной инфекции второй дозой препарата. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Иммунизация будет проводится препаратами от Pfizer, CoviShield и Coronavac. При этом раньше всего вторую дозу вакцины от COVID-19 получат те пациенты, которые получили прививки препаратом CoviShield.

В частности, CoviShield, которым начали прививать 24 февраля, интервал между первым и вторым сроком 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакциной CoronaVac начали прививку 13 апреля, интервал 28 дней, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакциной Pfizer - начали 18 апреля, интервал 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая.

Отмечается, что со следующей недели Минздрав начнет осуществлять визиты в регионы с целью контроля за вакцинацией, так как резко участились случаи отказа делать прививку без декларации, или о вакцинации людей, которые не предусмотрены дорожной картой. Известно, что прививку препаратом CoviShield получили 480,564 тыс. человек, AstraZeneca - 225,289 тыс. человек, Coronavac - 67,143 тыс. человек и Pfizer - 48,774 тыс. человек.

Ранее мы писали, что на территории Украины за минувшие сутки прививку от коронавирусной инфекции получили 37 967 граждан. Известно что в список ожидания на получения вакцины записались 522 273 человека, при этом вторая доза препарата была использована в 428 случаях.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцинацию в Украине от коронавируса до Дня независимости должно пройти большинство жителей страны. Правительство должно усилить коммуникацию с регионами по ситуации с заболеваемостью COVID-19.

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