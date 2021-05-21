Авиакатастрофа МАУ: Иран назвал безосновательным решение канадского суда [ Редактировать ]
В пятницу, 21 мая, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Об этом сообщает Anadolu.
Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.
Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин.
По его мнению, это проявление политического подхода.
Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.
Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины, совершил теракк
В пятницу, 21 мая, Кассационный уголовный суд Верховного суда оправдал украинского генерала Виктора Назарова
В четверг вечером, 20 мая, в северо-западном штате Индии Пенджаб разбился истребитель
В ночь на пятницу, 21 мая, в Дарницком районе Киева вспыхнул масштабный пожар в одном из кафе-баров
В четверг, 20 мая, в Одессе самолет авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) совершил аварийную посадку