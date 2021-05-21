В пятницу, 21 мая, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что страна считает безосновательным решение суда в Канаде, который назвал катастрофу самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины") намеренным террористическим актом. Об этом сообщает Anadolu.

Тегеран полагает, что у суда в Онтарио нет юрисдикции выносить такие решения.

Всем известно, что у канадского суда нет юрисдикции в отношении этой авиакатастрофы. Пусть не расследуют события, которые происходят за пределами юрисдикции Канады. Это решение не имеет под собой никаких оснований, объективных документов и причин.

По его мнению, это проявление политического подхода.

Ранее мы писали о том, что Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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