Верховный суд канадской провинции Онтарио постановил, что Иран совершил теракт, сбив Boeing 737 Международных авиалиний Украины. Об этом сообщает телеканал Global News.

Судья Эдвард Белобаба сказал:

Истцы доказали, что, сбив (самолет) рейса 752, ответчики (Иран) совершили теракт, это представляет собой террористическую деятельность.

Суд постановил, что "с учетом всех вероятностей" атака Ирана являлась намеренной.

Суд принял это решение, основываясь на мнении двух экспертов, один из которых пришел к выводу, что Иран знал, что воздушное судно является гражданским самолетом.

Стороной защиты в иске указано государство Иран, Вооруженные силы страны, верховного лидера Аятоллу Хаменеи, Корпус стражей исламской революции и несколько других ответчиков.

Иран еще в прошлом году получил повестку в суд, однако не защищал себя во время слушаний.

Отмечается, что теперь члены семей погибших могут потребовать от Ирана компенсацию. Ожидается, что вскоре в Канаде состоится второе судебное заседание, которое определит размер компенсаций, на которые могут рассчитывать близкие и родственники погибших. В случае отказа Ирана от участия в этом заседании, на его государственное имущество потенциально может быть наложен арест.

Напомним, что Иран представил окончательный отчет по расследованию катастрофы с самолетом МАУ.

30 декабря, официальный Тегеран заявил о завершении расследования катастрофы украинского самолета, сбитого над Тегераном в январе текущего года. В Иране отметили, что расследование авиакатастрофы было проведено профессионально и без всяких предубеждений.

Кроме того, мы писали о том, что Иран намерен выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе самолета МАУ. Родственники жертв получат по 150 тысяч долларов.

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