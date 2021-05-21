Під Генеральною прокуратурою пройшов мітинг - люди вийшли з вимогою покарати винних у розкраданні земель у місті Бровари. На плакатах присутніх були слогани "Прокуратура: Поверніть нам справу Гунька - ми не закінчили", "Поверніть нам землі" та інші.

Учасники мітингу передали звернення на ім’я генпрокурора України Ірини Венедіктової з вимогою, аби представники відомства звернула увагу на стан ведення кримінальних справ, пов’язаних з розкраданням земель ДП "Радіопередавальний центр" на Київщині.

"Ми вже просто втомилися, що у Броварах щоденний "розпил", а поліції байдуже. Були у нас у місті величезні оборонні території, там було держпідприємство "Радіопередавальний центр", унікальне обладнання, гарний район. За Сапожка (колишнього мера міста, — ред.) цю землю віддали начебто під будівництво фармацевтичного заводу, жителям обіцяли нові робочі місця, дороги, інфраструктуру. Люди повірили. А тим часом цю землю тишком-нишком перевели у землі "сільгоспзначення", попродавали спочатку по два гектари 50 людям за безцінь, а потім ті люди взяли і переписали їх на народного депутата від "Слуги народу" Анатолія Гунька, жінка якого – на хвилинку, голова облради. Ну і ще на двох інших. Співпадіння? Не думаю! Ось так у жителів Броварів просто відбирають землю, а всі мовчать. Тому ми прийшли під прокуратуру, сподіваємось, Венедіктова якось відреагує", — розповів учасник мітингу Дмитро Гарнов.

Зазначимо, навесні 2018 року народного депутата Анатолія Гунько підозрювали в тому, що він був причетний до привласнення земельної ділянки ДП "Радіопередавальний центр" площею понад 115 га в м. Бровари вартістю майже 120 млн гривень. Як повідомляють ЗМІ, проєкт будівництва фармацевтичного заводу на цьому місці представляли громаді Броварів працівники "Техноенерготрейду" – компанії, що належить українському підприємцю, власнику торговельних мереж Віктору Поліщуку. 20 березня 2019 року, через рік після повідомлення про підозру, Генпрокуратура закрила справу проти Анатолія Гунька і ще низки осіб у зв’язку з "невстановленням достатніх доказів".

"У нас в Броварах всі знають давно, що люди Гунько на пару з Поліщуком (в останнього, до речі, дружина – родичка жінки російського колишнього президента Мєдведєва), накрутили схеми з землею. Ми вимагаємо справедливості!", - зазначила учасниця мітингу Ірина Танько.

Нагадаємо, восени 2020 року Анатолій Гунько був обраний від партії "Слуга народу" народним депутатом на окрузі 208 на Чернігівщині. 27 квітня 2021 року Наталія Гунько була обрана Головою Київської облради.