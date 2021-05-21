Генсек ООН привітав перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази та висловив співчуття родинам жертв ескалації. Європейські авіакомпанії вже оголосили про відновлення рейсів до Ізраїлю. Найближчі - заплановані вже на ці вихідні.

Угода про припинення вогню почала діяти цієї ночі. Посередником у мирних переговорах став Єгипет. За півтора тижня ескалації в регіоні загинули щонайменше 244 людини. В Ізраїлі заявили - за цей час по його території з Гази випустили майже чотири тисячі ракет. Із них більшість перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням.

Джо Байден, Президент США: