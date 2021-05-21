Перемир'я на Близькому сході: США пообіцяли допомогти Ізраїлю [ Редактировать ]
Генсек ООН привітав перемир'я між Ізраїлем і ХАМАСом у Секторі Гази та висловив співчуття родинам жертв ескалації. Європейські авіакомпанії вже оголосили про відновлення рейсів до Ізраїлю. Найближчі - заплановані вже на ці вихідні.
Угода про припинення вогню почала діяти цієї ночі. Посередником у мирних переговорах став Єгипет. За півтора тижня ескалації в регіоні загинули щонайменше 244 людини. В Ізраїлі заявили - за цей час по його території з Гази випустили майже чотири тисячі ракет. Із них більшість перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням.
Джо Байден, Президент США:
Щойно я говорив із прем'єр-міністром Нетаньягу. Він подякував за систему "Залізний купол", яку наші країни розробляли разом, бо вона врятувала життя ізраїльських громадян. Я, зі свого боку, запевнив, що США поповнять ракетами ізраїльський "Залізний купол" для забезпечення оборони та безпеки в майбутньому.
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В Ізраїлі заявили, що за цей час по його території з Гази випустили майже чотири тисячі ракет. З них більшість перехопила система протиповітряної оборони "Залізний купол". США пообіцяли допомогти Ізраїлю з її відновленням
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