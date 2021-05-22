Заболеваемость коронавирусом в Украине не может существенно снизиться, пока в стране не будет проведена массовая вакцинация. Об этом рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль.

Как отмечает врач, главная причина высокой смертности от COVID-19 в стране – неправильные назначения лекарств и отсутствие уголовной ответственности за врачебные ошибки.

Не исключено, что со временем человечеству придется изобретать новые вакцины от коронавируса, но на сегодняшний день имеющиеся препараты справляются со своей задачей.

"Научные исследования и ранее подтверждали, что COVID-19 оказывает влияние на желудочно-кишечный тракт, поскольку вирус находится не только в дыхательных путях. Он присутствует и в кишечнике, и может вызывать диарею, боли, рвоту. Это комплексное заболевание. Речь не только об индийском варианте коронавируса, но об этом вирусе в целом", - отмечает врач.

Индийский вариант просто более заразный и более смертоносный. Но "работает" он так же, как и предыдущие варианты.

Медик рассказал, почему в Украине высокая смертность от COVID -19, как это быстро исправить.

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"В чем главная причина? В несоблюдении протоколов лечения. Каждый лечит, как хочет. Много врачебных ошибок на ранних стадиях заболевания. Как это можно быстро исправить? Ввести жесткое рецептурное выписывание лекарств и уголовную ответственность за несоблюдение протоколов лечения", - добавил он.

Специального лекарства от коронавируса пока нет, как и от многих специфических заболеваний.

"Мы, например, сделали препарат, который на 4 тысячах пожилых людей показал отсутствие смертности и уменьшение дней госпитализации. Но пока мы его внедрим, потребуется время и, конечно, финансовые вложения. И так со всеми лекарствами. Однако в любом случае необходим правильный подход к лечению. Как минимум, не давать лекарств, которые не нужно давать. И уже это может снизить смертность в разы и в момент. Для этого не нужно финансирование, для этого нужно заставить соблюдать протоколы лечения жесткой уголовной ответственностью", - говорит Бриль.

По словам врача, пандемия в мире пойдет на спад, потому что многие страны вакцинируются.

"В тех странах, где вакцинации нет, ничего не пойдет на спад. Что касается сезонного фактора, то он, конечно, тоже имеет значение, но основа – все-таки вакцинирование. Временный спад может быть связан с каникулами. В школах не будет передачи вируса. Но с учетом того, что темпы вакцинации в Украине крайне низкие, можно ожидать дальнейшего роста заболеваемости", - отметил он.

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Кроме того, ВОЗ оценила угрозу возникновения новых штаммов COVID. Сейчас в мире выявляют четыре основных мутации коронавируса, среди них: индийский, южноафриканский и британский штаммы, при этом спрогнозировать появление новых вариантов патогена очень тяжело.

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