В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались более 580 тысяч человек/ фото: РИА Нововсти

За сутки на территории Украины прививку от коронавирусной инфекции получили 17 583 человека. При этом первую дозу препарата получил 6091 украинец, а полностью завершили иммунизацию 11 492 человека.

Всего с начала капании по вакцинации в Украине прививку получили 977 011 человек, из них 1 дозу - 977 009 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 72 302. Таким образом, в стране сделали 1 049 311 прививок.

Отмечается, что согласно данным Минздрава, по состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей как с помощью приложения "Дия", так и через горячую линию Министерства здравоохранения Украины.

Читайте также, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль раскрыл детали графика поступления вакцин от коронавируса в Украине. До конца мая ожидаются поставки нескольких препаратов - 10 млн доз вакцины Novavax, 10 млн доз вакцины Украина получит от компании AstraZenec и полмиллиона Serum.

Кроме того, ведущая американская компания может поставить Украине вакцину от COVID. Эта поставка ожидается до августа 2021 года, При этом Виктор Ляшко не уточнил, какая именно компания поставит вакцину, а также точные сроки ввоза препарата.

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