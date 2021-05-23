В воскресенье, 23 мая, в Демократической республике Конго началось извержение одного из самых активных вулканов – Ньирагонго. Из-за этого более 100 человек погибли. Об этом рассказал житель города Гома, епископ Эли Клод Мбамба Мусанго.

"По-прежнему ощущается много землетрясений. Мы уже говорим о более чем 100 жертвах последствий вулкана", - сказал он.

При этом, по словам Мусанго, землетрясения до сих пор ощущаются. А один из храмов, в котором он является пастором, оказался разрушен.

Вулкан Ньирагонго находится в провинции Северное Киву. Из-за извержения в городе Гоме отключили электричество, а власти начали срочную эвакуацию.

Поток лавы от извержения вулкана Ньирагонго остановился в нескольких сотнях метров от окраины города Гома в Демократической Республике Конго. Часть жителей двухмиллионного города ранее в панике покинули свои дома.

Читайте также, в Японии активизировался вулкан Сакурадзима, который расположенный на юго-западном японском острове Кюсю. Жителей близлежащих городов Кагосима и Тарумидзу предупредили быть готовыми к возможным последствиям активности вулкана.

Кроме того, один из самых древних вулканов мира Суфриер, который находится на карибском острове Сент-Винсент, начал активно извергаться. Из-за извержения вулкана премьер-министр страны Ральф Гонсалвес призвал более 16 тысяч жителей опасных зон срочно эвакуироваться.

Ранее мы писали, что за сутки на Филиппинах было зарегистрировано 212 подземных толчков в связи с начавшейся активностью вулкана Тааль, который является самым мощным в Юго-Восточной Азии. 168 землетрясений имели продолжительность от 1 до 20 минут.

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