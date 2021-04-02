За сутки на Филиппинах было зарегистрировано 212 подземных толчков в связи с начавшейся активностью вулкана Тааль, который является самым мощным в Юго-Восточной Азии.

168 землетрясений имели продолжительность продолжительность от 1 до 20 минут, а также 44 низкочастотных вулканических землетрясения.

Отмечается, что это указывает на магматическую активность на небольшой глубине под вулканом. В настоящее время вход на остров вулкана Тааль строго запрещен из-за смертельной угрозы. Также власти Тайвани запретили полеты самолетов в районе активного вулкана.

Читайте также, в Исландии впервые за 800 лет извергается вулкан. Стихийное бедствие началось вечером, извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км. Пробудившийся вулкан пока не угрожает населенным пунктам.

Кроме того, аэропорт Катании прекратил работу из-за извержения вулкана Этна. Также специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали 17-е с начала 2021 года повышение вулканической активности.

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