Один из самых древних вулканов мира Суфриер, который находится на карибском острове Сент-Винсент, начал активно извергаться. Как пишет BBC, вулкан проснулся еще в декабре прошлого года, но был в спокойном состоянии.

В последние дни огромный вулкан выбросил темные шлейфы пепла на шесть километров в воздух и в четверг вечером на нем стала видна лава.



Сейсмологи из Университета Вест-Индии уже отметили, что происходит "взрывное извержение".

Из-за извержения вулкана премьер-министр страны Ральф Гонсалвес призвал более 16 тысяч жителей опасных зон срочно эвакуироваться.

Граждан отправили на круизные лайнеры, а также в безопасные части острова.

Читайте также, в Исландии впервые за 800 лет извергается вулкан. Стихийное бедствие началось вечером, извержение идет через трещину длиной около 500-700 метров, лава разливается в пределах 1 км. Пробудившийся вулкан пока не угрожает населенным пунктам.

Кроме того, аэропорт Катании прекратил работу из-за извержения вулкана Этна. Также специалисты Национального института геофизики и вулканологии зафиксировали 17-е с начала 2021 года повышение вулканической активности.

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