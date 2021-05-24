За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 334 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 86 детей и 21 медработник.

За последние сутки:

заражений - 1 334,

смертей - 68,

выздоровевших - 6 999.

Сделано 8 684 ПЦР-тестов, 1 462 ИФА-тестов и 5 951 экспресс-тестов на антиген.

Всего за время пандемии:

заражений - 2 183 855,

смертей - 49 436,

выздоровевших - 1 957 560.

Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) областях.

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Ранее мы писали, что главным механизмом борьбы с "индийским" штаммом коронавируса является соблюдение карантина. при "индийском" штамме меняется клиническая картина течения болезни, возможны поражения кишечно-желудочного тракта, почек, интоксикация, но механизмы борьбы с любым штаммом одинаковые.

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