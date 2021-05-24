Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 1 334 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки заболели 86 детей и 21 медработник.
За последние сутки:
- заражений - 1 334,
- смертей - 68,
- выздоровевших - 6 999.
Сделано 8 684 ПЦР-тестов, 1 462 ИФА-тестов и 5 951 экспресс-тестов на антиген.
Всего за время пандемии:
- заражений - 2 183 855,
- смертей - 49 436,
- выздоровевших - 1 957 560.
Больше всего случаев зарегистрировано в Днепропетровской (190), Николаевской (151), Киеве (125), Харьковской (101) областях.
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