Количество зараженных коронавирусом превысило 160 млн [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 12 мая, число выявленных заражений коронавирусом с начала пандемии во всех странах мира превысило 160 млн человек. Об этом сообщает статистический сайт Worldometer.
Инфекцию подтвердили у 160 340 059 человек. Число умерших достигло 3 331 779 человек.
Выздоровели более 138 млн.
В число стран с более 10 млн случаев заражения коронавирусом входят США, Индия и Бразилия.
- На первом месте по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где подтвердили более 33,5 млн случаев коронавируса, свыше 596 тысяч летальных исхода, выздоровели 26,5 млн человек.
- Второе место по числу инфицированных занимает Индия. В этой стране количество подтвержденных случаев коронавируса с начала пандемии достигло 23,3 млн, а число скончавшихся - свыше 254 тысяч.
- На третьем месте по количеству инфицированных Бразилия, где зарегистрировано 15,3 млн заболевших, из них умерли более 425 тысячи, выздоровели более 13,8 млн.
Коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 427,4. При этом в США на 1 млн жителей скончались 1794 человек, Индии - 183, Бразилии - 1991.
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