В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" главный герой Михаила Заливако выбрал Анну Богдан, бывшую супругу экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Видео опубликовано в Instagram телеканала STB.

"Я не влюблен. Я люблю тебя... А это больше, чем влюбленность", - сказал Михаил Анне, вручая кольцо.

Отметим, что второй финалисткой была Юлия Бельченко. Ее холостяк отправил домой со словами:

Ты усложняла наши отношения и не говорила о своих переживаниях. Ты видишь наше будущее так, где нет развития. Я тебя сегодня отпускаю.

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