На шоу "Холостяк" победила бывшая жена Андрея Богдана [ Редактировать ]
В финале 11 сезона реалити-шоу "Холостяк" главный герой Михаила Заливако выбрал Анну Богдан, бывшую супругу экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Видео опубликовано в Instagram телеканала STB.
"Я не влюблен. Я люблю тебя... А это больше, чем влюбленность", - сказал Михаил Анне, вручая кольцо.
Отметим, что второй финалисткой была Юлия Бельченко. Ее холостяк отправил домой со словами:
Ты усложняла наши отношения и не говорила о своих переживаниях. Ты видишь наше будущее так, где нет развития. Я тебя сегодня отпускаю.
Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.
Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.
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