В четверг, 29 апреля, стало известно о том, что новой украинской "холостячкой" стала певица, композитор, представительница Украины на Евровидении-2013 Злата Огневич.

Злата Огневич признается, что в мужчинах ее подкупают интеллект и чувство юмора. Новой "холостячке" важно, чтобы мужчина не только разделял с ней такие ценности как любовь к детям и своей семье, но и принимал ее профессиональное развитие.

То, что я артистка, часто усложняет мои отношения с мужчинами. Я всегда честно предупреждала, что могу пропадать на съемках и гастролях. И в начале отношений мужчина это принимал. Но со временем, к сожалению, появлялись ревность к моей работе и требование сделать выбор.

Мой путь к себе начался год назад после болезненного разрыва отношений, которые я считала идеальными. Я очень хочу семью, но люди не должны растворяться только в отношениях. Для меня важно совместное развитие в паре, когда и у мужчины, и у женщины есть свое дело, в которое они вовлечены всей душой. Поэтому я иду на "Холостячку", чтобы встретить мужчину своей мечты, – делится Злата Огневич.

Также мы писали о том, что холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.