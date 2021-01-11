Холостяк Иракли Макацария удивил архивными фото [ Редактировать ]
Главный герой шестого сезона реалити "Холостяк" Иракли Макацария удивил подписчиков архивными снимками. Соответствующие фотографиями он показал на своей странице в социальной сети Instagram.
За его жизнью следят более 470 тысяч человек, с которыми он сейчас поделился множеством архивных снимков из детства и заявил, что теперь они знают о нем все.
"Теперь вы знаете обо мне все. Видите изменения?", - подписал он новую публикацию.
Все эти фотографии сделаны в разные годы жизни звезды. На них очень тяжело узнать Иракли Макацарию, который сейчас возмужал и носить легкую бороду.
"Красавчик мужчина в любом возрасте", "С годами все лучше", "От мальчишеской застенчивости до мужской мудрости", "На седьмой фотографии особенно красив", - написали пользователи в комментариях.
Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира. А вот американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной.
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