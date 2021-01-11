Американский актер Майкл Б. Джордан, которого журнал People признал самым сексуальным мужчиной мира, впервые показал фото со своей возлюбленной. Звезда кино опубликовал в Instagram романтичные пленочные фотографии.

Как оказалось, Майкл Б. Джордан встречается с Лори Харви, приемной дочерью известного американского комика, телеведущего и писателя Стива Харви.

33-летний Майкл Б. Джордан не женат и не афиширует свою личную жизнь. Ему приписывают множество романов, но впервые он обнародовал фото со своей избранницей.

Лори Харви ранее встречалась с нидерландским футболистом Мемфисом Депаем.

На снимках киноактер и его девушка нежно обнимаются и позируют на фоне рождественской елки. В своем аккаунте Лори тоже поделилась праздничной фотографией.

Майкл Б. Джордан, которого назвали в честь знаменитого баскетболиста Майкла Джордана, известен по фильмам "Черная пантера", "Фантастическая четверка", "Станция "Фрутвейл" и двум сиквелам "Рокки" - "Крид: Наследие Рокки" и "Крид 2".

В скором времени он появится на экране в фильме Тома Клэнси "Без сожаления", где исполняет главную роль.

Темнокожий актер принимал активное участие в движении Black Lives Matter и в президентских выборах США в этом году. В интервью People Майкл рассказал, что обожает готовить, водить автомобили и играть в видеоигры.

Ранее сообщалось, что журнал People назвал самую красивую женщину мира.