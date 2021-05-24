В ЕС хотят остановить транспортное сообщение с Беларусью - Bloomberg [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, Европейский союз может ввести новый пакет санкций против властей Беларуси. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.
После задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.
Лидеры стран в ЕС должны собраться в Брюсселе, чтобы рассмотреть дальнейшие санкции против администрации президента Александра Лукашенко после инцидента в аэропорту Минска.
Потенциальные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны совершать посадку в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, сообщает лицо, знакомое с подготовкой к саммиту.
Ранее мы писали о том, что власти Беларуси ответили на критику за ситуацию с захватом самолета.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета. Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 24 мая, Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила заявку на приостановку полетов над Белорусью
В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича
Власти Беларуси вполне предсказуемо объяснили ситуацию с угоном самолета
В Офисе президента Украины отреагировали на "захват" самолета в Беларуси и задержание основателя Nexta Романа Протасевича
В четверг, 20 мая, армия обороны Израиля снизила интенсивность ударов по целям в секторе Газа