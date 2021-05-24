В понедельник, 24 мая, Европейский союз может ввести новый пакет санкций против властей Беларуси. Об этом со ссылкой на источник сообщает Bloomberg.

После задержания основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в аэропорту Минска ЕС может приостановить наземное транспортное сообщение с Беларусью.

Лидеры стран в ЕС должны собраться в Брюсселе, чтобы рассмотреть дальнейшие санкции против администрации президента Александра Лукашенко после инцидента в аэропорту Минска.

Потенциальные меры могут включать приостановку полетов над Беларусью, запрет национальной авиакомпании страны совершать посадку в аэропортах ЕС и блокирование наземного транзита в ЕС из Беларуси, сообщает лицо, знакомое с подготовкой к саммиту.

Ранее мы писали о том, что власти Беларуси ответили на критику за ситуацию с захватом самолета.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета. Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

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