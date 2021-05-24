Власти Беларуси ответили на критику за ситуацию с захватом самолета [ Редактировать ]
В понедельник, 24 мая, власти Беларуси объяснили ситуацию с "захватом" гражданского самолета, в котором летел и позже был задержан основатель Nexta Роман Протасевич. Об этом заявили в МИД страны.
Так, пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил:
Действия белорусских органов власти в ситуации с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, следовавшего рейсом "Афины-Вильнюс", на борту которого находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, полностью соответствовали установленным международным правилам.
Белорусский чиновник уверен, что происходит намеренная политизация ситуации, при этом "звучат ничем не подтвержденные обвинения".
Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.
Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.
Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.
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В воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta Романа Протасевича
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