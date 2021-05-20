В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям, оплатившим штраф до получения постановления. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Верховная Рада приняла этот законопроект 29 апреля.

"Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений" № 1438-ІХ", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.

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