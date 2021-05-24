В понедельник, 24 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал законопроект о земельной децентрализации - он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел.

Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.

Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы.

Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли - №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли.

Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.

Президент также заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.

В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое.

Он уточнил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн гектар госземель.

По его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям.