Зеленский подписал важный земельный закон [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
В понедельник, 24 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал законопроект о земельной децентрализации - он позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.
Закон №2194, который коренным образом меняет землеустройство нашего государства и который называют земельной конституцией. Это закон, который забирает у кабинетного чиновника функцию оформлять право на землю, которую он никогда даже в своей жизни не видел.
Президент подчеркнул, что закон окончательно возвращает громадам право распоряжаться своими землями.
Закон, который четко закрепляет, что покупать и продавать землю могут исключительно украинцы.
Он напомнил, помимо 2194 Верховная Рада утвердила также второй важный закон для полноценного старта рынка земли - №2195, который вводит электронные аукционы по покупке-продаже земли.
Зеленский отметил, что это гарантия наполнения местных бюджетов и возможности каждого украинца принять участие в аукционе и начать свое фермерское хозяйство.
Президент также заявил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже земельных территорий размером площадью в два Крыма.
В 2014 году Россия аннексировала у нашего государства полуостров Крым. За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое.
Он уточнил, что по предварительным расчетам было незаконно присвоено около 5 млн гектар госземель.
По его словам, за время моратория умерло почти 1 млн землевладельцев, а стоимость 1 га с/х земли стала самой низкой в Европе.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья" водителям-нарушителям.
по теме
Олексій Арестович розповів, що на даний момент відомо про зустріч двох президентів, України та Росії, Володимира Зеленського та Володимира Путіна
В четверг, 20 мая, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет рассылку "писем счастья"
В четверг 20 мая, в ходе внеочередного заседания Верховная Рада рассмотрела и приняла в первом чтении важный законопроект
В четверг, 20 мая, Верховная Рада планирует провести внеочередное заседание по инициативе президента Владимира Зеленского
Заклад матиме шестиповерхову будівлю та 11 аудиторій - там зможуть навчатися до 700 студентів