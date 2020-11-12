Немецкая авиакомпания Lufthansa запустила рейсы, на которых проводится экспресс-тестирование на COVID-19. Об этом сообщает avianews.com.

На данный момент на условиях полного тестирования авиакомпания выполняет два вылета в день — LH2058 из Мюнхена в Гамбург и LH2059 из Гамбурга в Мюнхен. Пока все пассажиры, пользующееся услугами компании получали негативный результат тестов.

Отмечается, что все пассажиры могут бесплатно протестироваться на инфекцию в аэропорту вылета, в случае же отказа они могут изменить бронь или предоставить справку о сдаче анализа. Также в авиакомпании подчеркнули, что в случае успеха, такая процедура будет "спасательным кругом" для индустрии полетов.

Читайте также, около 200 аэропортов Европы могут закрыться из-за неплатежеспособности в связи с пандемией коронавируса.