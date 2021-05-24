Заявление "Оппозиционной платформы - За жизнь"

24 мая Владимир Зеленский подписал еще одну порцию изменений в Земельный кодекс. Этот закон ослабил контроль за использованием сельскохозяйственных земель, снял ограничения на изменение их целевого назначения, облегчил ее хищническую эксплуатацию и породил схемы доступа иностранцев к украинской земле. Президент заявил, что коренным образом поменял землеустройство нашего государства. И тем самым признал, что власть опять грубейшим образом нарушила Конституцию и вышла далеко за рамки своих полномочий.

С самого старта так называемой земельной реформы позиции власти и ОП-ЗЖ кардинально отличались. Мы стремились к справедливости – чтобы все граждане Украины могли реализовать свое конституционное право на земельный надел. Мы требовали провести ревизию и навести порядок в Государственном земельном кадастре. Добивались государственной поддержки аграриев, чтобы предотвратить волну банкротств, дешевой распродажи земли. Мы предлагали действенные механизмы защиты от аграрного рейдерства и злоупотреблений, уничтожающих земельные ресурсы нашей страны. Настаивали на том, что украинской землей могут владеть только украинские граждане, а доступ иностранцев и транснациональных компаний к украинской земле необходимо запретить. Проведение только такой реформы соответствовало бы Конституции и интересам людей, помогло бы развитию украинского АПК. Но у власти были другие приоритеты.

Начиная с 2019 года, Зе-команда стремится как можно быстрее запустить земельный рынок, без учета интересов и мнения граждан. Главная цель – передать землю в руки иностранных корпораций и финансовых спекулянтов. Поэтому правительство целенаправленно лишало национальных сельхозпроизводителей налоговых льгот и поддержки. Кабмин кроил громады. Проводил политику тарифного геноцида, закрывал сельские больницы и школы, чтобы сделать жизнь украинских селян невыносимой. Параллельно под прикрытием локдаунов, нарушая процедуры, власть протаскивала нужные ей законы. Организовывались тайные заседания комитетов, на которые не допускали оппозицию. Осуществлялось давление на депутатов, не желавших голосовать по указке сверху. Власть действовала грязно и лицемерно, обещая продажу «не больше 100 гектаров в одни руки», клялась положить конец коррупции и рейдерству. «Реформаторы» упорно игнорировали мнение общества, отказываясь проводить общенациональный референдум по земельному вопросу.

Сегодня Зе-власть думает, что смогла под видом земельной реформы навязать Украине земельную аферу. И теперь с украинской землей можно творить всё что угодно и продавать иностранным «партнерам». Если понадобится - даже срезать и продать черноземы. А потом спрятать все махинации под прикрытием местных коррумпированных князьков.

Украинское общество не приемлет эту грабительскую земельную аферу. Результаты социологических опросов показывают, что большинство украинцев (77%), как и ОП-ЗЖ, хотят на референдуме решать вопрос о введении в Украине рынка сельскохозяйственной земли. Причем почти две трети на таком референдуме проголосовали бы против. Также подавляющее большинство украинцев (79%) выступает против предоставления иностранцам права покупать земли сельскохозяйственного назначения.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" продолжит борьбу против антинародной земельной аферы. Мы и дальше будем отстаивать права украинских граждан и национальные интересы страны в Конституционном Суде. Земельная реформа будет отменена. Радость "земельных махинаторов" преждевременна.