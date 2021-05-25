В Турции, в городе Анкара, улицу, где расположено посольство Украины, назовут в честь украинского ученого Агатангела Крымского. Об этом заявил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Получили положительный ответ турецкой стороны на наше обращение о переименовании одной из улиц столицы в улицу им. Агатангела Крымского, 150-летие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Отныне улица, на которой находится наше посольство, будет носить его имя. Осталось завершить лишь некоторые формальности.

В скором времени в центре Анкары, в одной из самых престижных локаций столице Турции, будет открыт Украинский парк, который сейчас находится на стадии благоустройства.

Решение местных властей о его создании также принято.

Хочу искренне поблагодарить турецкую сторону за постоянную поддержку и всестороннее содействие и помощь, которую мы всегда ощущаем. Итак, наша цель "Больше Украины в Турции" продолжает наполняться содержанием.

Напомним, что в Турции погибла влюбленная пара студентов из Сум. Ребята взяли напрокат автомобиль, однако водитель не справился с управлением и украинцы попали в аварию.