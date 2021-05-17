В Турции погибла влюбленная пара студентов из Сум [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В Турции в ДТП погибли двое украинских студентов. Об этом сообщает Институт бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.
Невозможно принять... Погибли двое наших студентов - Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара...
По информации "Данкор онлайн", что молодые люди взяли напрокат автомобиль, однако водитель не справился с управлением и попал в аварию.
Напомним, что на прошлой неделе в самолете, который летел из Турции, подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову. Инцидент произошел на рейсе Анталия-Запорожье.
Ранее сообщалось, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.
А с 15 мая Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины.
по теме
Инцидент произошел на рейсе Анталия-Запорожье
Правительство Турции отменило необходимость в предъявлении ПЦР-тестирования пассажирам, летящим из Украины
Черговий скандал із відвертою фотосесією розгорівся на курорті Гечек. Голі українки влаштували фотосесію на яхті. І доки вони фотографувалися, зафільмувати їх встигли відпочивальники з інших яхт
1 мая, в 11:40 утра, в Киеве, на пересечении улиц Саксаганского и Антоновича произошло жуткое ДТП, в результате которого девушке по имени Дарья чудом удалось выжить
Правоохоронці хапали й заштовхували учасників акції до автозаків. Мітингарі виступали проти ухвалених поправок до закону, який набуде чинності першого червня