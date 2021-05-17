В Турции в ДТП погибли двое украинских студентов. Об этом сообщает Институт бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

Невозможно принять... Погибли двое наших студентов - Попов Александр и Пришко Анастасия. Совсем юные. Самые лучшие, яркие, талантливые, целеустремленные, активные члены студенческого директората института. Красивая и любящая пара...

По информации "Данкор онлайн", что молодые люди взяли напрокат автомобиль, однако водитель не справился с управлением и попал в аварию.

Напомним, что на прошлой неделе в самолете, который летел из Турции, подрались две украинки: одна с малышом на руках разбила другой голову. Инцидент произошел на рейсе Анталия-Запорожье.

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Турции изменили правила въезда. Всем желающим попасть в страну нужно заполнить специальную электронную анкету на сайте турецкого Минздрава за 72 часа до прилета и предъявить ее в аэропорту в электронном или бумажном виде. В анкете нужно указать паспортные и контактные данные, национальность, пол и тип транспорта.

А с 15 мая Турция отменила ПЦР-тесты для туристов из Украины.