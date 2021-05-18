В горах возле турецкой Анталии пропала альпинистка из Украины Яна Кривошея. Она ушла в горы и перестала выходить на связь 2 мая. Об этом сообщил в Facebook ее брат Вячеслав Кривошея.

Моя родная сестра Яна Валериевна Кривошея (1979 г.р.) Yana Krivosheya на майские праздники (с 1.05.2021) умотала в Турцию. Она любит альпинизм, треккинг: море, горы, все дела. Поехала одна – и от людей отдохнуть тоже. Поехала….и пропала. На 10 мая у неё был обратный рейс, но она не вернулась. С 10 мая я, пока безуспешно, пытаюсь найти сестру. С 12-го я нахожусь в горах возле Анталии.

Вячеслав пишет, что последний раз сестра выходила на связь 2 мая в Viber - прислала маме сообщение "Я на вершине!" Яна собиралась штурмовать вершину Гейик Сивриси (Geyik Sivrisi), ее высота 1715 метров.

Брат пропавшей украинки отправился в Турцию и написал заявление в полицию, а также уведомил украинского консула.

Что сделала полиция Турции: сообщила о пропаже в патрульную службу. Послала спасателей на место последней стоянки сестры. Послала спасателей прочесывать лес. Подняла дрон. Всё!!! Альпинистов у них сейчас нет - они делают всё, что могут. Ждите. Отдельное спасибо местным альпинистам (кстати, в основном-украинцам), которые по своей инициативе подключились к поискам и начали прочесывать гору и вершину.

Полиция, спасатели и волонтеры уже достаточно тщательно "прочесали" местность, где пропала украинка. Вячеслав обращает внимание на странность: телефон Яны подавал сигнал до 4 мая, то есть еще два дня после того, как она перестала выходить на связь. При этом гаджет оказался на расстоянии 90 км от места исчезновения. Брат считает, что его сестру могли похитить.

До сих пор полиция не отследила подозреваемых, не узнала кто именно был рядом с ней. Возможно, именно этот человек пытался включить мобильный телефон и взломать гугл аккаунт сестры в 90 километрах от места ее последней стоянки.

Напомним, что в Турции погибла влюбленная пара студентов из Сум. Ребята взяли напрокат автомобиль, однако водитель не справился с управлением и украинцы попали в аварию.