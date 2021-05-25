Во вторник, 25 мая, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что решение о прекращении авиасообщения с Беларусью принято из-за действий Александра Лукашенко, которые он назвал государственным терроризмом. Об этом он написал в Facebook.

Задержание 23 мая с.г. белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске - это откровенный вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами. Белорусские власти в своих попытках подавить свободу слова пересекли очередную "красную линию", и такие действия не могут остаться без ответа.

По его словам, решение посадить самолет Ryanair в минском аэропорту было спланированной и продуманной спецоперацией, ответственность за которую несет Лукашенко, и которую можно назвать проявлением гостерроризма. Данилов отметил в связи с этим факт задействования истребителя МиГ-29 для сопровождения посадки самолета Ryanair.

Также Данилов заверил в поддержке белорусского народа.

В ситуации войны, в которой находится наша страна, решение руководства государства обусловлено интересами национальной безопасности, именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Республикой Беларусь и запрета пролета воздушным судам с украинской регистрацией в и через территорию Республики Беларусь.

Напомним, в воскресенье, 23 мая, в аэропорту Минска задержали основателя Nexta. Как сообщает портал TUT.by, Протасевич проходит обвиняемым по трем статьям.

Также мы писали о том, что в сети появился разговор диспетчера аэропорта с пилотом задержанного самолета.

Отметим, что украинские власти расценивают воздушный инцидент с рейсом "Афины-Вильнюс" как проявление международного терроризма.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.