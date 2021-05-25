Встреча Байдена и Путина состоится 15-16 июня в Женеве - CNN [ Редактировать ]
Встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня. Именно этот город и даты называют источники в Белом доме.
По словам собеседников издания, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-Россия на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.
В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и России, до окончательного уточнения деталей.
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Ранее были названы главные темы переговоров Байдена и Путина.
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