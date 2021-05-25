За минувшие сутки на территории Украины сделали 14 056 прививок от коронавирусной инфекции, при этом большинство уколов были сделаны второй дозой.

Первую дозу за вчера получили 3618 человек, тогда как вторую - 10 438. Согласно данным, наибольшее количество прививок сделали в Киеве (1204 человека получили вторую дозу, а 202 - первую), Днепропетровской области (1084 - второй дозой, 87 - первой). Львовская область (871 - вторая доза, 178 - первая).

Отмечается, что иммунизация украинцев проходила с помощью 255 мобильных бригад и 343 пунктов вакцинации. Известно, что первую доза вакцины получили 81 970 украинцев, при этом полностью иммунизированы двумя дозами - 86 225 человек. Также в листе ожидания находятся 587 732 человека.

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Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине тест-системы на выявление "индийского" штамма коронавирусной инфекции. В настоящее время системы поступили в Центр общественного здоровья Украины.

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