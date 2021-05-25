В Минздраве обнародовали последние данные вакцинации от коронавируса [ Редактировать ]
За минувшие сутки на территории Украины сделали 14 056 прививок от коронавирусной инфекции, при этом большинство уколов были сделаны второй дозой.
Первую дозу за вчера получили 3618 человек, тогда как вторую - 10 438. Согласно данным, наибольшее количество прививок сделали в Киеве (1204 человека получили вторую дозу, а 202 - первую), Днепропетровской области (1084 - второй дозой, 87 - первой). Львовская область (871 - вторая доза, 178 - первая).
Отмечается, что иммунизация украинцев проходила с помощью 255 мобильных бригад и 343 пунктов вакцинации. Известно, что первую доза вакцины получили 81 970 украинцев, при этом полностью иммунизированы двумя дозами - 86 225 человек. Также в листе ожидания находятся 587 732 человека.
Читайте также, Донецкую область вывели из "оранжевой" в "желтую" зону карантина. Теперь вся Украина находится в "желтой" зоне. В пяти регионах показатели частично соответствуют "зеленой" зоне карантина. В Киеве, Закарпатской, Полтавской и Хмельницкой областях ниже процент от эпидпорога составляет менее 50%.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения предоставила Украине тест-системы на выявление "индийского" штамма коронавирусной инфекции. В настоящее время системы поступили в Центр общественного здоровья Украины.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Всего с начала кампании по вакцинации препарат получили более 977 тысяч человек
Вакцинация проводилась с помощью четырех препаратов
Вакцинация проводилась с помощью мобильных бригад и пунктов иммунизации
Всего в стране заболели более 2 миллионов человек
Верховна Рада сьогодні почала день з голосування за останній закон з пакета земельної реформи, а закінчила - звільненнями урядовців. Як змінився Уряд? І як виглядатимуть земельні торги в інтернеті?