В США девушка накануне свадьбы узнала, что жениха ей просто "купили". И во всем виновата ее мать. Об этом сообщает ukrrain.com.

Отмечается, что девушка при подготовке к свадебного торжества узнала, что у жениха нет к ней никаких чувств - ему нужны были только деньги. "Зарплату" за свидания и свадьбу платила мужу мать девушки, которая решила таким образом обеспечить дочке "счастливое" будущее.

Американка рассказала, что предложение руки и сердца получила от мужа через 2 месяца после знакомства. Она была настолько влюблена и счастлива получить кольцо с бриллиантом, что сразу же ответила ему: "Да".

Через некоторое время они с любимым начали подготовку к свадьбе и выяснилось, что все расходы решила взять на себя мать невесты. Девушку этот факт немного смутил, и она начала интересоваться, почему родители жениха не хотят помочь в подготовке к празднику. Но парень лишь отметил, что семья у него бедная.

Тогда девушка начала думать, откуда у ее избранника появились деньги на покупку такого дорогого кольца. Невеста отправилась в ювелирный магазин и выяснила всю правду.

Оказалось, что кольцо было приобретено матерью еще за месяц до того, как они с парнем начали встречаться. Позже она выяснила, что мать оплачивала все подарки и свидания, на которые ее приглашал парень. Ради денег он даже был готов жениться на ней.

Узнав правду, девушка сразу же отменила свадьбу.

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