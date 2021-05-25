Молодая пара из Индии из-за карантинных ограничений и разгара пандемии коронавирусной инфекции решила сыграть свадьбу на борту самолета.

Для воплощения столь необычного проекта в жизнь, они арендовали самолет, где и прошла церемония бракосочетания, где учитывались все индийские традиции. Однако власти страны не впечатлились таким решением молодоженов и сейчас против них, за нарушение карантинных ограничений, возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что изначально самолет предназначался только для свадебного путешествия. Позже выяснилось, что влюбленные наняли авиарейс специально для празднования.

Rakesh-Dakshina from Madurai, who rented a plane for two hours and got married in the wedding sky. Family members who flew from Madurai to Bangalore after getting married by SpiceJet flight from Bangalore to Madurai. #COVID19India #lockdown @TV9Telugu #weddingrestrictions pic.twitter.com/9nDyn3MM4n — DONTHU RAMESH (@DonthuRamesh) May 23, 2021

Читайте также, в американском городе Нью-Йорк около 7 тысяч представителей ортодоксальной еврейской общины собрались на свадьбу, несмотря на карантин и запрет массовых собраний. Гуляния проходили в честь вступление в брак внука великого раввина Аарона Тейтельбаума состоялось в синагоге Кирьяс-Джоэл.

Кроме того, в 2015 девушка Рива постоянно говорила о своей свадебной церемонии, но на тот момент она не имела пары. Ее брат Мендл Вайншток сказал сестре, что если он пойдет на свадьбу, то только с ламой. В октябре 2019 года Рива сообщила брату о своей скорой помолвке.

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