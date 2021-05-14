Известная американская киноактриса, певица, фотомодель и дизайнер Пэрис Хилтон расскажет о подготовке к своей свадьбе с предпринимателем и венчурным капиталистом Картером Реума в новом реалити-шоу.

Об этом сообщает журнал People.

"Я действительно хочу, чтобы мои поклонники и все увидели, что я наконец достигла своего счастливого сказочного финала и просто показала следующую часть своей жизни. Так что теперь я просто чувствую, что я открытая книга, я все выложила. Мне нечего скрывать, и я так горжусь тем, как все идет сегодня, и я просто чувствую, что моим поклонникам действительно понравится просто увидеть этот, возможно, один из самых особенных моментов в моей жизни ", - отметила Пэрис.

Как известно, шоу под названием "Paris in Love" будет состоять из тринадцати эпизодов.

Ожидается, что в нем актриса покажет процесс покупки свадебного платья и выбор места проведения идеальной церемонии, а также веселый девичник. А кульминацией шоу станет день свадьбы.

Дата премьеры реалити-шоу пока не сообщается.

Напомним, ранее Пэрис Хилтон ошарашила поклонников заявлением. Так, звезда призналась, что наконец нашла любимого человека и уже приняла его предложение руки и сердца.

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