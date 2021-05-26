В столичном Оболонском районе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в котором участвовали 4 автомобиля.

Авария случилась ночью 25 мая. В оперативно-координационный центр поступило сообщение о ДТП на пересечении Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры. Когда спасатели прибыли на место происшествия, то увидели, что в столкновении участвовали легковушки Volkswagen Passat, Toyota Venza, Renault Megane, а также Skoda Fabia.

Фото: ГСЧС

Отмечается, что из бензобаков покореженных автомобилей на дорогу пролилось горючее. Также водителя Skoda с политравмой экстренно госпитализировали прибывшие на место работники "скорой" медицинской помощи. Сотрудники ГСЧС смыли с трассы топливо, а также отключили аккумуляторы и газовые установки разбитых транспортных средств. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП.

Фото: ГСЧС

Читайте также, в городе Ривне три автомобиля устроили дорожно-транспортное происшествие. Инцидент произошел на улице Дубенской, где столкнулись два автомобиля марок Renault и один Volkswagen, на момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек.

Кроме того, во Львовской области на трассе Киев - Чоп произошло тройное дорожно-транспортное происшествие. Спасатели деблокировали погибших из автомобиля с помощью гидравлических ножниц и гидравлического домкрата.

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