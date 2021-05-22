В Ривне произошло жуткое масштабное ДТП с пострадавшими [ Редактировать ]
В городе Ривне три автомобиля устроили дорожно-транспортное происшествие (ДТП). По предварительным данным, четыре человека получили травмы различной тяжести.
Инцидент произошел на улице Дубенской. Столкнулись два автомобиля марок Renault и один Volkswagen. На момент ДТП во всех машинах находилось 8 человек.
В настоящее время спасатели, медики и полицейские оказывают помощь в ликвидации последствий ДТП с участием 3-х автомобилей. Предварительная информация о четырех травмированных. Информация уточняется и обновляется.
Отмечается, что пять человек (4 женщины и 1 мужчина) получили травмы и были госпитализированы в местное медучреждение.
Фото: ГСЧС
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Кроме того, в центре Днепра произошел несчастный случай. Мертвый водитель Mazda протаранил сразу три припаркованные автомобиля - Nissan, Mazda и Fiat, на момент аварии водитель спровоцировавшего аварию авто был мертв, инцидент произошел на улице Юлиуша Словацкого.
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