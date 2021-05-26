В Диснейленде появится самый дорогой сэндвич в мире [ Редактировать ]
В Диснейленде Соединенных Штатов Америки в меню одного из ресторанов появится огромный сэндвич, который станет самым дорогим в мире. Об этом сообщает Insider.
Отмечается, что сэндвич будет стоить 99,99 долларов. Его планируют включить в меню на курорте Анахайм, в штате Калифорния.
Блюдо будет с ветчиной, салями, рукколой, вялеными томатами, сыром проволоне и соусом маринара. А подаваться бутерброд будет на обжаренной фокачче.
Большой сэндвич смогут съесть 6-8 человек. Таким образом, из расчета на одного человека стоимость сэндвича составит 14,49 долларов.
Также в меню появится салат Цезарь с гигантской гренкой и гигантская фрикаделька с огромной металлической ложкой. Интерьер ресторана будет выполнен по мотивам фильма "Человек-муравей и Оса".
Ранее мы писали о том, что в Амстердаме открыли необычный антикоронавирусный ресторан.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Уже вчетверте на головну посаду балотується чинний керманич країни Башар Асад. І найімовірніше переможе, адже не має серйозних конкурентів
Масова імунізація, нагадаю, триває там у рамках експерименту. Чи помітні вже результати? І чому саме Моршин став вакцинальним передовиком?
Это касается международных путешествий в условиях пандемии
Соединенные Штаты введут санкции в отношении Беларуси в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске
Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания